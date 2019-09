Eleições/Madeira

(CORREÇÃO NO 6.º PARÁGRAFO) Funchal, Madeira, 14 set 2019 (Lusa) - A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, disse hoje esperar que o partido saia reforçado nas eleições legislativas da Madeira, em 22 de setembro, e mostrou-se disponível para repetir uma geringonça no arquipélago.

"O Bloco de Esquerda está disponível para todas as soluções exigentes que puxam pela vida das pessoas", disse a líder partidária, quando questionada pela Lusa sobre uma possível geringonça na Madeira.

Sobre a prestação do partido nas regionais, Catarina Martins disse esperar que "saia um Bloco de Esquerda reforçado e que o reforço do BE seja o início de uma mudança profunda na Madeira".