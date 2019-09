Eleições

A coordenadora bloquista, Catarina Martins, defende que nas eleições legislativas o voto útil dos socialistas que não querem maioria absoluta é no BE, considerando que o crescimento do partido que lidera "pode ser o fator decisivo" para a impedir.

As maiorias absolutas foram um dos temas da entrevista de Catarina Martins à agência Lusa, na qual a líder do BE insiste na ideia de que "uma maioria absoluta é perigosa", até "pelas experiências passadas" que Portugal teve com este tipo de resultado eleitoral, um perigo que "toda a gente reconhece", incluindo o primeiro-ministro, António Costa.

"Se há um voto útil dos socialistas que não querem maioria absoluta nestas eleições é no Bloco de Esquerda", sugere.