Actualidade

As autoridades do Panamá anunciaram no sábado a apreensão de 1.596 pacotes de cocaína lançados nas águas da costa do Pacífico por traficantes de drogas que fugiram, naquela que foi a 47.ª operação antidroga este ano.

Os dois tripulantes do barco lançaram a droga no mar, a sul da ilha de Jicarón, província de Veraguas, depois de uma perseguição realizada por patrulha da polícia naval do Panamá.

As autoridades executaram 47 operações antidroga nas quais apreenderam 27.634 pacotes de substâncias ilícitas.