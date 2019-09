LC

O Benfica estreia-se na terça-feira na edição 2019/20 da Liga dos Campeões em futebol, com uma difícil receção aos alemães do Leipzig, numa primeira ronda da fase de grupos com muitos jogos 'grandes'.

A receção do Atlético de Madrid, de João Félix, à Juventus, de Cristiano Ronaldo, é um dos 'pratos fortes', juntamente com o Borussia Dormund-FC Barcelona, o Nápoles-Liverpool e o Paris Saint-Germain-Real Madrid.

No Grupo G, os 'encarnados', que não terão o castigado Bruno Lage no banco, nem Florentino e, provavelmente, Gabriel no campo, recebem, a partir das 20:00, aquela que é, em termos teóricos, a equipa mais forte do agrupamento.