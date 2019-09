Actualidade

A caminho da 17.ª temporada, a série "Investigação Criminal" é vista em 200 países e territórios e atingiu uma longevidade rara, sendo "uma espécie de dinossauro" na era do 'streaming', disse à Lusa o ator Sean Murray.

No papel de Timothy McGee há 16 anos, Murray falou num dia de pausa das gravações no estúdio em Valencia, perto de Los Angeles, onde está montado o cenário da sede do NCIS que é vista na série da CBS.

"Nesta nova era do Netflix e Hulu, é interessante que uma série de um canal tradicional continue a ter estes números", afirmou o ator, referindo-se à audiência. "Somos uma espécie de dinossauro".