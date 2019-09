Actualidade

O entusiasmo dos fãs de "Investigação Criminal" com a 17.ª temporada da série, que se estreia a 24 de setembro, mostra que "os escritores têm conseguido inovar", disse à Lusa o ator Brian Dietzen, que interpreta o médico legal Jimmy Palmer.

O regresso de uma das personagens mais populares da série, Ziva David, no final da 16.ª temporada, "deixou as pessoas doidas" e mostrou que esta é uma das principais âncoras no início da nova temporada.

"Obviamente a história da Ziva ainda não acabou", afirmou o ator, que considerou a nova linha narrativa como uma das mais fortes em "Investigação Criminal".