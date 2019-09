Actualidade

A nova cara de "Investigação Criminal", Diona Reasonover, considerou que o impacto dos movimentos Me Too e Time's Up se fez sentir nos 'castings' e no tratamento dos atores, disse à Lusa numa conversa em Los Angeles.

A atriz, que na 16.ª temporada entrou para o elenco principal no papel da cientista forense Kasie Hines, devido à saída de Pauley Perrette (Abby), salientou o surgimento de coordenadores de intimidade nos estúdios, novos profissionais contratados para facilitar a filmagem de cenas íntimas entre atores.

"O facto de estarmos a desafiar essas noções pré-concebidas e a forma como se escolhem os atores e como são tratados é importante", afirmou. "Espero que isso mude a forma como interagimos na vida real e percebamos que o que fazemos afeta outras pessoas e temos de as tratar com respeito, da mesma forma que queremos ser tratados", acrescentou.