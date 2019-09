Actualidade

Matosinhos, Porto, 15 set 2019 - A Casa da Arquitectura vai inaugurar, a 18 de outubro, a exposição "Souto de Moura - Memória, Projectos, Obras", a primeira dedicada em exclusivo ao percurso do arquiteto, patente até setembro de 2020, anunciou hoje a instituição.

"Esta é a primeira mostra monográfica dedicada a Souto de Moura e a maior realizada até à data pela Casa da Arquitectura", concebida a partir do acervo aí depositado pelo Prémio Pritzker 2011, adiantou a Casa da Arquitectura - Centro Português de Arquitectura, à agência Lusa.

A exposição tem curadoria do historiador de arquitetura Francesco Dal Co, do Instituto Universitário de Arquitetura de Veneza, e do arquiteto Nuno Graça Moura, permitindo "uma singular e rara leitura monográfica do trabalho daquele que é considerado um dos mais prestigiados arquitetos portugueses", escreve a Casa da Arquitectura, no 'dossier' de apresentação da mostra.