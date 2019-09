SNS/40 anos

O Presidente da República disse hoje que o Serviço Nacional de Saúde, que nasceu há 40 anos e que representa uma das conquistas do 25 de Abril, "merece constante aposta em objetivos, orgânicas e meios de atuação".

Numa mensagem hoje divulgada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa saúda os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde considerando representar "uma das inegáveis conquistas do 25 de Abril de 1974 e da Democracia Portuguesa" que justifica a celebração, mas, não menos do que isso, merece "constante aposta em objetivos, orgânicas e meios de atuação".

O Presidente da República, que, como deputado constituinte, votou a nossa Lei Fundamental, recorda ainda "o que ela representou de desenvolvimento humano e justiça social e sublinha a sua importância presente e futura, como peça-chave no sistema global de saúde e também como denominador entre os Portugueses, para além de divergências doutrinárias, ideológicas e partidárias".