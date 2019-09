Actualidade

O papa Francisco saudou hoje o intercâmbio de prisioneiros realizado a 07 de setembro entre a Rússia e a Ucrânia e pediu "uma paz duradoura no leste da Ucrânia".

"Na semana passada ocorreu a tão esperada troca de prisioneiros entre a Federação Russa e a Ucrânia. Fico feliz pelas pessoas libertadas, que puderam abraçar os seus entes queridos novamente, e continuo a orar por um fim rápido do conflito e por uma paz duradoura no leste da Ucrânia ", disse Francisco, após a oração do Angelus.

A Rússia e a Ucrânia realizaram a 07 de setembro a primeira troca de prisioneiros desde o início da guerra em 2014 no leste da Ucrânia, facto que foi descrito pelos dois governos como um "primeiro passo" para a normalização das relações.