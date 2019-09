Eleições

O secretário-geral do PCP respondeu hoje com um sorriso à posição do Bloco de Esquerda de que o voto útil à esquerda contra a maioria absoluta do PS é nos bloquistas e pediu um reforço da votação na CDU.

Questionado sobre o que pensa da afirmação de Catarina Martins, hoje em entrevista à Lusa, de que o voto útil dos socialistas nas legislativas de 06 de outubro que não querem maioria absoluta do PS é no BE, Jerónimo de Sousa respondeu: "Não acho nem deixo de achar. O Bloco lá saberá porque é que diz ou não".

Depois de uma visita matinal ao Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa, o líder dos comunistas insistiu no reforço da votação na CDU, a coligação integrada pelo PCP, PEV e independentes, para travar uma eventual maioria absoluta dos socialistas e enumerou alguns riscos.