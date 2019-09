Actualidade

O cantor Roberto Leal morreu na madrugada de hoje em São Paulo, no Brasil, disse à agência Lusa o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

"Queria dizer que se trata de uma perda profunda para a comunidade portuguesa, para a que vive no Brasil e mais especificamente em São Paulo", disse à Lusa José Luís Carneiro, adiantando que Roberto Leal era um símbolo da simbiose entre a música tradicional e popular portuguesas e as várias manifestações culturais existentes no Brasil.

O cantor Roberto Leal - nome artístico de António Joaquim Fernandes - emigrou para o Brasil aos onze anos, em 1962, juntamente com os pais e nove irmãos.