Eleições

Jerónimo de Sousa juntou-se hoje a centenas de turistas na visita ao Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa, e, como líder do PCP, defendeu um por cento do orçamento para a Cultura.

Durante quase uma hora, Jerónimo e outros candidatos da CDU visitaram uma parte do museu, ouviu as explicações sobre as três múmias do Egito existentes no local e viu várias peças encontradas no seu concelho, Loures, num percurso que também o levou à sala sobre as religiões lusitanas.

"É, de facto, uma lição e simultaneamente uma aula", descreveu o líder comunista, em declarações aos jornalistas, à porta do museu.