Eleições/Madeira

O porta-voz do PAN - Pessoas-Animais-Natureza, André Silva, apelou hoje ao voto verde nas eleições regionais da Madeira, afirmando que só com aquele partido as questões ambientais vão estar na ordem do dia.

"Na Região Autónoma da Madeira, só teremos avanços nas áreas da proteção animal, na proteção dos habitats, dos ecossistemas, da natureza, só teremos medidas fortes de transição económica e de transição energética se o PAN tiver mais força", disse o líder do partido.

Para André Silva, "se não houver essa representação mais forte do PAN, o partido que estiver no governo não desenvolverá estas políticas públicas que são necessárias para responder aos desafios do século XXI".