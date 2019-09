Actualidade

O polaco Adrian Meronk conquistou hoje o título do 57.º Open de Portugal em golfe, que terminou em Portimão, com José Filipe Lima a ser o melhor português, ao concluir a prova do Challenge Tour no 'top-15'.

Adrian Meronk, de 26 anos, partiu para a última volta no Morgado Golf Resort na quinta posição e protagonizou uma exibição de alto nível para entregar um cartão com 66 pancadas (seis abaixo do par), na sequência de cinco 'birdies' (buracos 2, 5, 9, 16 e 18), um 'bogey' (7) e um 'eagle', no buraco 10.

Com um agregado de 273 pancadas (15 abaixo do par), o golfista polaco, que se estreia a vencer num torneio do Challenge Tour, sucede ao australiano Dimitros Papadatos como campeão do Open de Portugal, e garante um prémio de 32 mil euros e a subida no 'ranking', deixando o atual 19.º lugar.