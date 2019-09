Eleições

O secretário-geral dos socialistas, António Costa, defendeu hoje que quem quer a vitória do partido nas legislativas, "só tem um voto a dar" e é no PS para que este continue "a mudança de política" iniciada há quatro anos.

"Quem quer uma vitória do Partido Socialista só tem um voto a dar: é o voto no PS para dar força ao PS para continuar a mudança de política que iniciámos há quatro anos e que tem que seguir agora com mais vigor para podermos fazer ainda mais e ainda melhor", disse Costa, num comício em Beja.

As declarações de António Costa surgem um dia depois de a coordenadora bloquista, Catarina Martins, em entrevista à agência Lusa, ter defendido que nas eleições legislativas de 06 de outubro o voto útil dos socialistas que não querem maioria absoluta é no Bloco de Esquerda.