Actualidade

Boavista e Sporting empataram hoje 1-1, no jogo que marcou a estreia de Leonel Pontes como treinador da equipa lisboeta, de encerramento da quinta jornada na I Liga portuguesa de futebol.

Os 'axadrezados' inauguraram o marcador aos sete minutos, por intermédio do defesa Marlon, mas o Sporting restabeleceu a igualdade aos 62 - em ambos os casos na marcação de livres diretos -, pelo médio Bruno Fernandes, que foi expulso aos 90+1, por acumulação de cartões amarelos.

O Boavista ainda não perdeu no campeonato e subiu ao quarto lugar, com nove pontos, mais um do que os 'leões', que completaram o segundo jogo consecutivo sem ganhar na prova e ocupam a quinta posição, com oito pontos, a quatro dos rivais Benfica e FC Porto e a cinco do líder Famalicão.