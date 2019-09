Actualidade

Duas crianças, de 4 e 1 ano de idade, foram sequestradas pela mãe biológica, ao final da tarde de domingo, com a ajuda de quatro homens, quando estavam com uma tia, em Lisboa, tendo posteriormente sido resgatadas pela polícia.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS) disse à Lusa que se tratou de um caso relacionado com a regulação do poder paternal das duas crianças, que estão à guarda da tia, alegadamente por problemas psiquiátricos da mãe e do pai biológicos.

O alerta foi dado pela tia, ao final da tarde de domingo, depois de ter sido abordada, junto ao Jardim Zoológico de Lisboa, pela mãe das crianças, que se fazia acompanhar por mais quatro homens e que lhe retiraram as crianças à força.