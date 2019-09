Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos disse que os norte-americanos estão "carregados e prontos" para responder ao ataque às refinarias sauditas, apontando que, embora pense saber quem é o "culpado", vai aguadar por uma confirmação de Riade.

"As refinarias de petróleo da Arábia Saudita foram atacadas. Há razões para pensar que conhecemos o culpado, estamos carregados e prontos, com verificação pendente, mas estamos a aguardar por notícias do reino [saudita] sobre quem eles acreditam que foi a causa desse ataque e em que termos vamos prosseguir!", escreveu no domingo à noite Donald Trump, na sua conta do Twitter.

Horas antes, Donald Trump autorizou o recurso às reservas de petróleo, "caso seja necessário", para estabilizar os mercados de energia após o ataque às instalações da Arábia Saudita.