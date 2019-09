Actualidade

A Câmara de Coimbra vai investir em Educação, neste ano letivo, no âmbito do Programa Municipal de Ação Social Escolar (ASE), cerca de 6,8 milhões, anunciou o presidente da autarquia, Manuel Machado.

A aplicação do ASE representa um investimento global superior a 6,8 milhões de euros para o ano letivo em curso, uma previsão superior em um milhão de euros relativamente ao ano letivo 2018/2019, disse o autarca, à margem de visitas às obras de beneficiação das escolas do 1.º Ciclo de Ensino Básico (CEB) do Bairro Norton de Matos, no centro da cidade, e de Casais do Campo, na periferia do centro urbano.

O município irá investir no presente ano letivo 3,4 milhões de euros nos transportes escolares e um montante idêntico àquele no apoio social escolar, adiantou Manuel Machado.