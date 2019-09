LE

O FC Porto, a ressacar do 'adeus' à 'Champions', o 'habitué' Sporting e o 'intermitente' Sporting de Braga enfrentam a fase de grupos da Liga Europa em futebol com o apuramento no horizonte, enquanto o Vitória quer sonhar.

Depois da 'hecatombe', financeira e desportiva, que foi o adeus à Liga dos Campeões, face ao Krasnodar, os 'dragões' são, a partir de quinta-feira, claros favoritos no Grupo G, perante os históricos Rangers e Feyenoord e o campeão suíço Young Boys.

Por seu lado, o Sporting tem a companhia, no Grupo D, de uma equipa de qualidade, o vice-campeão holandês PSV Eindhoven, campeão europeu em 1987/88 às custas do Benfica, e juntos devem seguir em frente, ao contrário de LASK Linz e Rosenborg.