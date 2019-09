Actualidade

O futebolista Gedson Fernandes subiu hoje ao relvado, três meses depois de fraturar o quinto metatarso, e foi a grande novidade no treino do Benfica, sem André Almeida, Pizzi e Rafa Silva.

Gedson, que se lesionou durante as férias, ainda em junho, e foi operado, foi a grande novidade no Seixal, na véspera de a equipa receber os alemães do Leipzig na Liga dos Campeões, mas com o médio a fazer ainda "treino condicionado".

Nos 15 minutos abertos à imprensa, longe do trabalho de campo ficaram Rafa, Pizzi e André Almeida, em "gestão de esforço" no ginásio.