Actualidade

O Festival de Blues e o Clube de Leitura Teatral são dois dos projetos para o último trimestre deste ano no Teatro Académico Gil Vicente (TAGV), em Coimbra, empenhado na consolidação e diversificação dos seus públicos.

O Coimbra em Blues (Festival Internacional de Blues de Coimbra) é uma marca que nasceu no TAGV e que agora regressa com propostas diversas para dar conta do panorama criativo de uma das mais fortes tradições musicais e cujo programa será apresentado na quinta-feira, disse à agência Lusa o diretor do Teatro, Fernando Matos Oliveira.

Na música, referência também para espetáculos como a estreia do novo projeto de João Só, com Bárbara Tinoco e, como convidados, André Sardet e os Quatro e Meia, na noite de 31 de outubro, ou, por exemplo, para as atuações da banda de folk Jigsaw e Selma Uamusse e de Samuel Úria, em 01 e 02 de novembro, respetivamente, integrados na terceira edição do festival Lux Interior, que tem início no dia 31 de outubro, no Salão Brazil (Coimbra).