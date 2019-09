Actualidade

O 'designer' português Valentim Quaresma inaugura na terça-feira, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, a exposição "Apocalipse", resultado de uma residência artística de um ano naquele museu.

Valentim Quaresma, cujo trabalho cruza moda, arte e joalharia, começou em abril do ano passado a desenvolver um projeto de escultura inspirado nos cognomes dos reis de Portugal, cujo resultado poderá ser visto até 31 de dezembro.

De acordo com o Palácio Nacional da Ajuda, "Apocalipse" é "a revelação de estados de alma, num jogo onde a questão do poder da matéria se confronta com a espiritualidade".