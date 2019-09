Actualidade

O PSI20, índice principal da bolsa de Lisboa, contrariou a tendência europeia e fechou a sessão de hoje a subir 0,45%, a quinta sessão consecutiva de ganhos, com a Galp Energia a valorizar-se mais de 3%.

Das 18 empresas cotadas no índice bolsista, nove valorizaram-se, duas ficaram inalteradas e sete desvalorizaram-se, com a Galp Energia, no topo das subidas, a ganhar 3,27% para 13,60 euros e a Sonae Capital, no topo das perdas, a descer 2,00% para 0,64 euros.

A bolsa de Lisboa contrariou a tendência das restantes praças europeias, já que a bolsa de Londres perdeu 0,63%, a de Frankfurt 0,71%, as de Paris e Madrid 0,94% e a de Milão 0,96%.