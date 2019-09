Cofina/Media Capital

O presidente da Altice disse hoje que vê com tranquilidade a compra da Media Capital pela Cofina e que o grupo não irá "estorvar", mas que "como português" está "triste" por Portugal "perder 200 milhões de euros num ano".

"[Olhamos] com expectativa, com olhos de espectador apenas (...) Estamos a observar com tranquilidade. É uma convergência aparentemente estritamente no setor dos 'media' e aí não somos um 'player' ativo hoje, ainda, pelo menos de relevo", afirmou Alexandre Fonseca numa conversa com jornalistas, em Lisboa.

Contudo, disse, a Altice irá avaliar se este movimento poderá levar a empresa a "recuperar um projeto" de produção de conteúdos, depois de há um ano ter desistido da compra da Media Capital.