Actualidade

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, recebeu alta hoje à tarde, após uma cirurgia em São Paulo, encontrando-se a caminho de Brasília, onde recuperará até à viagem para os Estados Unidos da América (EUA), na próxima semana, anunciou fonte oficial.

Segundo disse à Lusa a assessoria de comunicação da Presidência brasileira, Jair Bolsonaro deixou o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, ao início da tarde de hoje, após ter realizado exercícios de fisioterapia, tendo embarcado no avião com destino a Brasília pelas 15:30 locais (19:30 em Lisboa).

O Presidente continuará em recuperação na sua residência oficial, na capital brasileira, e deve seguir as orientações médicas em relação à dieta e atividade física, sob a supervisão conjunta da equipa médica que o operou, de acordo com o último boletim do hospital, divulgado hoje.