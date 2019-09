Actualidade

Os procuradores do Tribunal Penal Internacional (TPI) recorreram hoje da absolvição do antigo Presidente costa-marfinense Laurent Gbagbo e de um seu antigo ministro por crimes contra a humanidade, decisão tomada em janeiro por um painel de juízes.

"Este recurso vai demonstrar que a Câmara de Julgamento cometeu erros legais e processuais que levaram à absolvição do sr. Gbagbo e do sr. [Charles] Blé Goudé de todas as acusações", afirmou o gabinete da procuradora Fatou Bensouda na nota de recurso.

Para os procuradores, os juízes absolveram o par "sem articularem devidamente e aplicando consistentemente um nível de prova claramente definido", referiu Bensouda.