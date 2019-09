Actualidade

A figura do polícia sinaleiro regressou a Castelo Branco 27 anos depois para coordenar o trânsito, numa iniciativa que surpreendeu os jovens condutores e peões, e que levou os mais velhos a aplaudiram e a recordarem esses tempos idos com saudade.

O relógio marca as 08:30 de segunda-feira, dia 16 de setembro, quando um carro patrulha do Comando Territorial da PSP de Castelo Branco estaciona junto a uma das zonas de maior tráfico rodoviário da cidade e na qual não existe qualquer sinalização luminosa.

O agente da PSP José Castanheira sai da viatura, vestido com o uniforme tradicional do polícia sinaleiro, e rapidamente assume posição no núcleo da via, bem no centro de Castelo Branco, onde o tráfego rodoviário já é intenso.