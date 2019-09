Cofina/Media Capital

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) suspendeu a negociação das ações da Cofina e do Grupo Media Capital, numa altura em que a dona do Correio da Manhã negoceia a compra da Vertix, que detém 94% da dona da TVI.

Numa nota divulgada na sua página da internet, a CMVM diz que aguarda "a divulgação de informação relevante ao mercado"

Depois de o Expresso ter dado conta das negociações, no dia 14 de agosto, a Cofina confirmou que estava a negociar com a Prisa a compra da Media Capital. No dia seguinte foi a vez da empresa espanhola confirmar estar em negociações em regime de exclusividade com a empresa que detém o Correio da Manhã.