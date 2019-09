Eleições

O secretário-geral do PS defendeu hoje a importância da estabilidade política e advertiu que Portugal tem de evitar cair no impasse político espanhol entre socialistas e as forças à sua esquerda, após as eleições legislativas.

António Costa respondia a uma questão que lhe foi formulada por um jornalista da imprensa estrangeira sobre a situação da social-democracia na Europa e sobre se acredita que uma "Geringonça" - um acordo político de Governo à esquerda - ainda será possível acontecer em Espanha.

"O que desejamos é que não se repita o que está a acontecer em Espanha", respondeu o secretário-geral do PS, numa alusão ao impasse existente nas negociações entre socialistas espanhóis e a direção do movimento "Unidas Podemos" para a formação de um novo Governo na sequência das últimas eleições gerais naquele país.