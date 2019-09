Actualidade

O Parlamento Europeu aprovou hoje, por maioria, a nomeação de Christine Lagarde para presidente do Banco Central Europeu (BCE), que sucede a Mario Draghi, sendo este o aval final para a tomada de posse, prevista para 01 de novembro.

A votação decorreu na sessão plenária da assembleia europeia, na cidade francesa de Estrasburgo, e foi feita por escrutínio secreto, num total de 394 votos a favor, 206 contra e 49 abstenções.

Este é o aval final, sendo que o nome de Christine Lagarde já tinha tido 'luz verde' da comissão parlamentar dos Assuntos Económicos e Monetários, que ouviu a responsável no início deste mês, com estes eurodeputados a recomendarem, nessa altura, que o plenário do Parlamento Europeu desse parecer favorável à nomeação para a presidência do BCE.