Actualidade

A Autoridade da Concorrência concluiu a investigação aprofundada à compra do Hospital São Gonçalo de Lagos (HSGL) pelo Grupo Hospital Particular do Algarve (Grupo HPA) e decidiu não se opor à operação de concentração, segundo um aviso publicado.

Em 14 de maio passado, a Autoridade da Concorrência (AdC) abriu uma investigação aprofundada sobre a operação por considerar, à luz dos elementos recolhidos até essa data, que a operação suscitava dúvidas quanto à possibilidade de resultar em entraves significativos à concorrência efetiva no mercado, em particular no que se refere à prestação de cuidados de saúde hospitalares por unidades privadas no Algarve, bem como de serviços de consultas médicas em ambulatório nas áreas de influência das unidades clínicas do HSGL.

"Não obstante as preocupações jusconcorrenciais identificadas, foram obtidas evidências demonstrativas que permitiram concluir pela aplicação, ao presente caso, do argumento da falência iminente do HSGL, pelo que a análise da operação deverá ter em conta o cenário de saída iminente do mercado do HSGL e dos seus ativos", lê-se no aviso publicado na página de internet da AdC.