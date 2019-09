Actualidade

Uma exposição antológica da obra de Miguel Palma, com 54 peças que refletem o trabalho de um artista que vive "em sobressalto" com a modernidade, vai ser inaugurada na quarta-feira, no Museu Coleção Berardo, em Lisboa.

A mostra intitula-se "Miguel Palma. (Ainda) O Desconforto Moderno", tem curadoria de Miguel von Hafe Pérez, e apresenta uma panorâmica dos últimos trinta anos do trabalho de um artista fascinado pelo mundo das tecnologias, e pelo seu impacto na vida quotidiana e na natureza.

Durante uma visita guiada aos jornalistas, na presença do curador e da diretora artística do museu, Rita Lougares, questionado pela agência Lusa sobre o título da exposição, Miguel Palma justificou: "Eu muitas vezes sinto-me desconfortável, até como artista, e não tem a ver com não gostar, mas com uma inquietação e sobressalto".