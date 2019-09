Actualidade

O Centro Cultural de Belém (CCB) espera que até ao final do ano esteja assinado o contrato com a empresa que irá construir e explorar o hotel e a zona comercial nos dois módulos que faltam ao projeto original.

O prazo foi avançado hoje aos jornalistas pelo presidente do conselho de administração do CCB, Elísio Summavielle, no final da apresentação da temporada cultural 2019/2020 deste centro cultural em Lisboa.

"O concurso está a decorrer, estamos na fase final de avaliação de propostas e espero que, se tudo correr bem, até ao final do ano seja assinado o contrato da subcessão do direito de superfície dos terrenos", disse.