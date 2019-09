Actualidade

Portugal vai fornecer equipamento militar à República Centro-Africana (RCA) no âmbito de um acordo de cooperação na área da defesa que vai ser assinado entre os dois países, anunciou hoje o Ministro da Defesa Nacional.

O acordo de cooperação no domínio da defesa que vai ser assinado no futuro foi um dos assuntos abordados na reunião realizada no Forte de São Julião da Barra, em Oeiras, entre João Gomes Cravinho e a ministra da Defesa da República Centro-Africana, Marie-Noëlle Koyara.

Numa conferência de imprensa conjunta, o ministro português adiantou que "já existe um esboço de acordo que está atualmente a ser examinado pelas autoridades da RCA".