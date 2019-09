Actualidade

A temporada 2019/2020 do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, tem uma programação eclética, mas também prudente, afirmou hoje o presidente do conselho de administração, Elísio Summavielle.

Desenhada com um orçamento de 2,1 milhões de euros, a nova programação do CCB, hoje apresentada, abrirá no dia 22 com um concerto da Orquestra Sinfónica Portuguesa, sob a direção da maestrina Joana Carneiro e com a violinista Esther Yoo.

"A nossa atitude é sempre de abertura à qualidade, à inovação e ao classicismo também. Conjugar todas as vertentes das artes performativas, teatro, música, dança, enfatizar muito a questão da formação de novos públicos, fidelizar público no CCB nas diferentes áreas", disse Elísio Summavielle aos jornalistas no final da apresentação.