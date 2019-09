REPORTGEM

Uma centena de pessoas transforma por estes dias o Panorâmico de Monsanto, um dos miradouros de Lisboa, no recinto do festival Iminente, que arranca na quinta-feira e junta música e arte, com foco na diversidade e identidade.

O Iminente é um festival "de música e arte por excelência", mas há também performances de 'bboys', demonstrações de skate e um espaço para debates, organizados por Fumaça e Gerador.

"Conseguimos ter no mesmo espaço todas estas subculturas presentes", referiu o diretor do festival, Tiago Silva, em declarações à agência Lusa, numa visita hoje ao espaço.