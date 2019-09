Actualidade

O sonho de Agostinho Neto para o país que ajudou a fundar "não era bem assim", admitiu hoje a viúva do primeiro Presidente da República de Angola, à margem de uma cerimónia do seu aniversário em Lisboa.

" Não era bem assim, mas pronto. Há sempre espinhos no caminho. Vamos lá agora voltar outra vez ao início, vamos abrir o caminho de novo", disse Maria Eugénia Neto, à margem da comemoração do "Dia do Fundador da Nação e do Herói Nacional", questionada sobre se a Angola atual é igual àquela com que Agostinho Neto sonhou.

A iniciativa, promovida pela embaixada de Angola em Lisboa, assinala o aniversário do primeiro Presidente angolano, António Agostinho Neto, que nasceu em 17 de setembro de 1922, em Kaxicane, município do Icolo e Bengo, e morreu em Moscovo em 10 de setembro de 1979.