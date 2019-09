Actualidade

A Casa das Histórias Paula Rego (CHPR), em Cascais, que celebra na quarta-feira dez anos de existência, vai ter entrada gratuita entre esse dia e domingo, revelou hoje à agência Lusa fonte da Fundação D. Luís I.

De acordo com a fundação, que gere o museu, no âmbito das comemorações do 10.º aniversário da Casa das Histórias Paula Rego, as entradas no museu são gratuitas entre quarta-feira, 18 de setembro, dia do aniversário, e o domingo seguinte, 22 de setembro.

Para estes dias, estão previstas várias atividades, como visitas guiadas, cinema, oficinas e, no domingo, as celebrações encerram às 17:30 com uma sessão para assinalar a data, em que estará presente o presidente da Câmara Municipal de Cascais (CMC), Carlos Carreiras, e o presidente da Fundação D. Luís I, Salvato Teles de Menezes.