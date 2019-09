Actualidade

A décima edição do Festival de Órgão da Madeira abre este ano com a presença do norte-americano Stephen Tharp, que atua na igreja do Colégio, no Funchal, no dia 18 de outubro.

O programa foi apresentado hoje pela secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, que considerou ser uma edição que, mais uma vez, divulga o património organístico da região, sendo "considerado um dos melhores festivais da península ibérica", e que acontece entre 18 e 27 de outubro.

Um dos grandes momentos da edição deste ano, será o concerto de abertura com o organista americano Stephen Tharp, que irá acontecer na igreja do Colégio, no Funchal, no dia 18 de outubro.