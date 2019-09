Actualidade

A cidade de Portalegre e várias localidades das províncias espanholas da Extremadura, Castela e Leão, Galiza e Andaluzia, vão acolher, a partir de domingo, a segunda edição do festival transfronteiriço (IM) Previstos Culturais, foi hoje anunciado.

O festival, que vai decorrer até ao dia 23 de novembro, contém com um cartaz com espetáculos musicais, teatro, poesia e performance, sendo o mesmo promovido pelo município de Portalegre, com o apoio dos 'ayuntamientos' de Córdoba, La Codosera, Valência de Alcântara e da Universidade de Salamanca.

Numa nota enviada à agência Lusa, o município alentejano refere que o cartaz é "ambicioso", com um programa "estruturado e coerente", reunindo o que de melhor se produz em Portugal e Espanha, como gospel, coros, fado, cante alentejano, flamenco, grupos de cantares, guitarra portuguesa, piano e bailado, numa "evocação e homenagem" aos dois países.