Actualidade

O ministro da Energia da Arábia Saudita, Abdulaziz bin Salman, disse hoje em conferência de imprensa que a produção total de petróleo no país será retomada até ao final de setembro.

Em conferência de imprensa, o ministro saudita afirmou também que 50% da produção de petróleo cortada devido a um ataque ao maior campo petrolífero do país, no sábado, já foi restabelecida.

O ministro adiantou também que, até ao final do mês, a capacidade de produção diária do país será de 11 milhões de barris, quando antes do ataque a cifra se situava em 9,6 milhões.