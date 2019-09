Actualidade

A edição discográfica de música portuguesa até ao final do ano inclui várias estreias, entre as quais as do projeto "Aqui está-se sossegado", que junta o fadista Camané e o pianista Mário Laginha.

Numa ronda por várias editoras, a agência Lusa verificou que até ao final do ano estão previstas várias estreias, mas há também alguns regressos e reedições.

Camané e Mário Laginha apresentam a 20 de dezembro, no Coliseu de Lisboa, "Aqui está-se sossegado" e é provável que nessa altura já tenha sido editado o álbum de estreia do projeto, que representa um regresso às origens do fado.