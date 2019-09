Actualidade

Os principais líderes políticos espanhóis cruzaram hoje acusações e críticas pelo impasse político atual que vai levar à realização de novas eleições legislativas em 10 de novembro próximo, as quartas dos últimos quatro anos.

Um dia depois de o rei, Felipe VI, ter constatado a falta de acordo e decidido não propor um candidato para ser investido primeiro-ministro, o chefe do Governo em funções e líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), Pedro Sánchez, e o presidente do Partido Popular (PP, direita), Pablo Casado, tiveram esta manhã um debate parlamentar que mais parecia a campanha eleitoral para a próxima ida às urnas.

Pedro Sánchez realçou que espera que o PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol) consiga a 10 de novembro obter uma "maioria rotunda" que impeça os restantes três grandes partidos - PP, Cidadãos (direita liberal) e Unidas Podemos (extrema-esquerda) - de "bloquear" a formação de um Governo.