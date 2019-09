Actualidade

A Polícia Judiciária está hoje a fazer buscas nas instalações do Ministério da Administração Interna (MAI) e na Autoridade Nacional da Proteção Civil, alegadamente por causa do caso das golas antifumo.

Em nota enviada à comunicação social, o MAI confirma as buscas, adiantando que "está a ser prestada toda a colaboração na realização das referidas diligências".

Vários órgãos de comunicação social estão a divulgar a realização destas buscas, indicando que as diligências estão relacionadas com o 'dossier' das golas antifumo do programa "Aldeia Segura" e que em causa estão suspeitas de crimes de participação económica em negócio e desvio de subsídio.