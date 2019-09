Actualidade

A agência de notação financeira Fitch piorou hoje a Perspetiva de Evolução da economia ('Outlook') de Estável para Negativa, mantendo o 'rating' em B, ou seja, abaixo do nível de recomendação de investimento, ou 'lixo'.

"A revisão do 'Outlook' para Negativa reflete a degradação das métricas da dívida, a persistente queda das reservas externas e uma recuperação económica mais lenta do que o previsto", escrevem os analistas da Fitch na nota que explica a decisão.

O 'rating', que a Fitch manteve no nível B, "é sustentado pela capacidade do Governo de fazer significativos ajustamentos macroeconómicos e orçamentais e pelos vastos recursos naturais, sendo balanceado contra uma forte dependência do petróleo e um declínio estrutural na produção petrolífera, inflação elevada e deficiência estruturais", argumentam os analistas.