Os líderes das seis forças políticas com assento parlamentar manifestaram hoje diferenças de fundo sobre a Segurança Social, embora com alguns pontos de convergência, e sobre a reforma do sistema político, um tema sem qualquer consenso.

Estas foram as duas áreas que marcaram a primeira hora de debate entre os líderes de PSD, PS, BE, CDU (PCP/PEV), CDS-PP e PAN, transmitido em simultâneo na Antena 1, na TSF e na Rádio Renascença.

A fechar esta parte do debate, a propósito dos salários dos políticos, o primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, propôs "resolver este problema em três legislaturas", com "a criação de uma comissão de vencimentos", composta por antigos presidentes da República e do Tribunal de Contas e representantes dos parceiros sociais, para "fixar uma tabela de rendimentos".