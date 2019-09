Actualidade

As remessas dos emigrantes portugueses caíram 0,1% em julho, para 369,8 milhões de euros, ao passo que as verbas enviadas pelos estrangeiros a trabalhar em Portugal desceram 13,7%, para 40,19 milhões.

De acordo com os dados do Banco de Portugal, divulgados hoje, as remessas dos emigrantes portugueses desceram de 370,2 milhões de euros, em julho do ano passado, para 369,8 milhões de euros em julho deste ano, o que representa uma ligeira queda de 0,1%.

As verbas enviadas pelos estrangeiros a trabalhar em Portugal para os seus países de origem caíram 13,7%, passando de 46,58 milhões, em julho de 2018, para 40,19 milhões em julho deste ano.