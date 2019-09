Actualidade

"O Tempo e o Medo" formam o mote para as 15 mesas de autores da quinta edição do Folio - Festival Literário Internacional de Óbidos, que reunirá escritores de quase duas dezenas de países, nos dias 10 a 20 de outubro.

A programação do festival, divulgada hoje pela câmara de Óbidos, desenvolve-se nesta quinta edição em torno do tema "O Tempo e o Medo" para, segundo o presidente da autarquia, Humberto Marques, "promover a reflexão sobre grandes questões atuais como as migrações, os populismos, a consolidação ou queda das democracias, entre muitos outros temas".

Na edição "mais internacional de sempre", marcarão presença, de acordo com o autarca, "autores e pensadores de quase 20 países" que, ao longo de 11 dias, participarão nas 15 mesas de autores que vão decorrer de sexta a domingo, nos dois fins de semana entre 10 e 20 de outubro.